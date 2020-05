BUWOG: Eigentum statt Mietwohnung

Die BUWOG wird auch den Geschäftsbereich Vorsorgewohnungen ausbauen. Jährlich sollen zwischen 150 und 200 Vorsorgewohnungen entstehen. Insgesamt steigt die Zahl der fertiggestellten Wohnungen von bisher 200 pro Jahr auf 500 bis 700. Derzeit werden etwa 1000 Wohnungen gebaut. 1500 sind in Planung.



Für die neue Strategie gibt es mehrere Gründe. "Die hohen Grundstückspreise in Wien und die schrittweise Reduktion der Wohnbauförderung werden zu einem Schrumpfen des geförderten Sektors führen", erläutert Riedl die Rahmenbedingungen. Bei geförderten Mietwohnungen könne kaum mehr eine passable Rendite erzielt werden. Bei freifinanzierten Eigentumswohnungen sei das sehr wohl möglich. "Die Kombination unseres langfristigen Bestandsgeschäfts mit dem in erster Linie auf Eigentumswohnungen fokussierten Entwicklungsgeschäft wird die Ertragskraft weiter stärken", ist Riedl optimistisch.