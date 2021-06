Den Sprung in die USA wagen

"Das Silicon Valley wäre wie ein Sprung ins Haifischbecken. Zudem sind Mieten und Gehälter dort extrem hoch." Auch viele seiner 3500 Kunden sind in der Energiemetropole beheimatet. "Der Markteintritt ist geschafft, wir haben aber keine besondere Eile", sagt Lieber. Mittlerweile gebe es in der viertgrößten Stadt der USA sechs Mitarbeiter sowie drei Partner in drei weiteren Regionen. Die Anschubfinanzierung kam vom austria wirtschaftsservice (aws) mittels eines 200.000 Euro-Darlehens. In drei bis vier Jahren sei ein Umsatz von einer Million Euro vorstellbar. Für den erfolgreichen Markteintritt in den USA ist es laut Christian Ebner, Managing Partner beim Unternehmensberater Elpis Consulting, wichtig einen genauen Plan zu entwerfen und rasch in die Gewinnzone zu kommen. Ebner unterstützte Lieber bei der Expansion in die USA. "Wesentlich dabei ist die Berücksichtigung der manchmal eigenwilligen Mentalität der US-Behörden und des speziellen US-Reglements", sagt Ebner.