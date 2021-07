Sägewerk Abalon Hardwood ist pleite

Die Abalon Hardwood GmbH mit Sitz in Heiligenkreuz im Lafnitztal, Burgenland, ist insolvent. Das Sägewerk für Buchenholz, das 66 Mitarbeiter beschäftigt, hat laut AKV und Creditreform beim Konkursgericht in Eisenstadt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Abalon will seinen Gläubigern 20 Prozent Quote anbieten. Der Betrieb soll fortgeführt werden.