Buhlt EU bald um Wirtschaftsmacht Türkei?

Vor allem die Wirtschaftsentwicklung stärke die Rolle des Landes. Denn der Konjunkturmotor brumme laut Marco Garcia derart stark, dass der EU-Beitritt für die Türken zunehmend unattraktiv wird: "Ein Beitritt könnte scheitern, weil am Ende des Tages die Türkei nicht mehr will". Europa sei zwar nach wie vor der wichtigste Handelspartner, die Wachstumsmärkte aber lägen woanders, so der Wirtschaftsdelegierte – nämlich im arabischen Raum oder etwa in Russland. Außerdem garantiere die bestehende Zollunion zwischen der Türkei und Europa bereits gute Handelsbedingungen.

Für die EU wiederum ist die Türkei nicht nur wirtschaftlich von Interesse - während der Krise kam keine einzige Bank ins Strudeln - sondern auch wegen der geografischen Lage. " Europa könnte mit einem Beitritt der Türkei vorzeigen, wie friedliches Zusammenleben zwischen den Kulturen funktioniert. Andererseits könnte die EU gleichzeitig ihre Stellung in der Region verbessern", sagte Garcia.

Nach einem Wirtschaftswachstum von knapp neun Prozent 2010 wuchs das BIP der Türkei im Vorjahr erneut um 8,5 Prozent und damit weit stärker als die prognostizierten 4,5 Prozent. Für das Jahr 2012 werden vier Prozent Wachstum erwartet, was auf einen Rückgang der Exporte nach Europa zurückzuführen sei.