Budgetdefizit der Griechen erneut höher

Internationale Geldgeber erhöhen den Druck auf Griechenland, seine ausufernden Staatsschulden in den Griff zu bekommen. Die Regierung in Athen müsse den Haushaltsplan für 2012 überarbeiten und Strukturreformen angehen, teilte die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mit. Die Troika (=Delegation aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds) hat Athen deshalb vorübergehend verlassen, "damit die Regierung die technischen Arbeiten am Budget 2012 und an wachstumsfördernden Strukturreformen beenden kann". Mitte September werden die Experten zurückkehren, schrieb die EU-Behörde.



Mit der Pause setzen EU und IWF Athen unter Druck, trotz des Wirtschaftseinbruchs mehr zu sparen und mit Reformen das Wachstum anzukurbeln. "Es gibt auf der griechischen Seite noch einiges zu tun", sagte der Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn in Brüssel. Nach Angaben von EU-Diplomaten ist die EU-Kommission unzufrieden mit dem bisher Erreichten.



Die Prüfung durch die " Troika" ist Voraussetzung für die Auszahlung der nächsten Kredittranche für Griechenland von acht Mrd. Euro, die Ende September ansteht. Aufgabe der internationalen Experten ist zu überwachen, dass Griechenland alle Bedingungen für die finanzielle Unterstützung erfüllt. Die Summe stammt aus dem bereits laufenden Hilfspaket für Athen von 110 Mrd. Euro und hat nichts mit dem zweiten Rettungspaket zu tun, das die Euroländer bei einem Gipfel am 21. Juli beschlossen haben.