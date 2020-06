BIP: Die mächtigste Messgröße der Welt

Wie geht es der Wirtschaft? Muss ein Staat sich einem Spardiktat unterwerfen oder nicht? Zählt eine Nation zu den führenden Volkswirtschaften, oder ist sie ein Entwicklungsland? All das hängt von einer einzigen Zahl ab: dem Bruttoinlandsprodukt (BIP). Das übliche Maß für die Wirtschaftsleistung ist ist die "mächtigste Kennzahl der Menschheitsgeschichte", sagt der deutsche Ökonom Philipp Lepenies. Trotz – oder gerade wegen – seiner zahlreichen Mängel.

KURIER: Wie kann eine Zahl mächtig sein?

Philipp Lepenies: Kein anderes Messkonzept ist heute so sichtbar wie das Bruttoinlandsprodukt. Mit dieser Zahl wird Politik gemacht – und sie drückt Macht aus. Ein Beispiel: Die G-8-Staaten haben sich primär wegen ihrer Wirtschaftskraft zusammengeschlossen.

Wie wurde das BIP so mächtig?

So allgegenwärtig das BIP heute ist – noch vor 50 oder 60 Jahren wurde die Zahl gar nicht benutzt. Entscheidend waren dafür die USA und zwei Ereignisse: die Weltwirtschaftskrise von 1929 und der Zweite Weltkrieg.

Welche Rolle hat die Große Depression gespielt?

Man muss sich das dramatisch vorstellen. Die Leute waren in Massen arbeitslos, das Elend auf der Straße unübersehbar. Die Politiker hatten aber keine Informationen an der Hand, um ein zusammenhängendes Bild zu zeichnen. Dieses Unwissen war die Geburtsstunde der Wirtschaftsstatistik – anfangs ging es dabei um die historische Analyse: Man wollte 1932 wissen, was ist 1929 passiert.

Was für die Steuerung der Politik wohl wenig gebracht hat…

Es wurde dann sehr schnell begonnen, die Zahlen quartalsweise zu schätzen. Somit war der Schritt zur politischen Steuerungsgröße ein kleiner. Das hatte viel mit dem Kriegseintritt der USA 1941/1942 zu tun. Die Sorge lautete: Wenn so viel Eisenerz und Stahl für Panzer und Gewehre benötigt wird, bleibt dann genug, um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu decken? Vorher hatte man das Konzept des Volkseinkommens. Der Trick war: Na gut, schauen wir nicht mehr wie in der Weltwirtschaftskrise darauf, was die Menschen in der Tasche haben, sondern auf das, was produziert wird. Dann werden schon Viele Arbeit finden. Das trat tatsächlich ein.

Wie kam das BIP-Konzept nach Kontinentaleuropa?

Die USA haben dafür gesorgt, dass man alle Länder vergleichen kann. Die Empfängerländer des Marshallplans mussten das (damals) Bruttosozialprodukt nach amerikanischer Methode ausweisen. So haben die USA den westlichen Ländern und der dritten Welt fast imperial nicht nur eine Statistik übergestülpt, sondern ein ganzes Weltbild: Dass man im Entwicklungsprozess hohes Wachstum braucht – und alle werden können wie die USA.

Was zum BIP zählt oder nicht, scheint ziemlich willkürlich.

Die Statistik ist arbiträr. Es gibt immer den Punkt, wo die Politik oder Wissenschaft eine Festlegung trifft. Ins BIP werden produzierte Güter und Dienstleistungen gerechnet, die am Markt einen Preis haben und in Geld gemessen werden. Unbezahlte Hausarbeit zum Beispiel hat keinen Marktwert – deshalb fließt sie nicht ein.

Schmuggel, Drogenhandel oder Schwarzarbeit sollen den Wohlstand eines Landes erhöhen, die häusliche Pflege des Großvaters nicht. Absurd, oder?

Absolut. Man muss sich fragen, ob das BIP überhaupt ein Wohlstandsindikator sein kann. Es erfasst ja nur produzierte Güter und Dienstleistungen zu Marktpreisen. Die Liste der Mängel ist lang. Historisch ist interessant: Nachdem die USA mit ihrer Aufrüstung die Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg in die Knie gezwungen hatten, galt die Produktionsausweitung auch als politisches Dogma, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder den Kommunismus in Schach zu halten. Man war der Überzeugung, dass die Steigerung der Produktion Wohlstand bringt. Erst in den 1960ern kam Kritik auf.

Dennoch schauen wir gebannt auf BIP-Quartalszahlen, ob es uns besser oder schlechter geht.

Es gehört zum Phänomen, dass das BIP der Kritik von 50 Jahren standgehalten hat. Für die Politik ist es sehr nützlich. Alternative Messgrößen sind oft nicht so zeitnah verfügbar. Und in der politischen Kultur ist die Vorstellung unglaublich weit verbreitet, dass man mit BIP-Wachstum eigentlich alle wirtschaftlichen und sozialen Probleme einer demokratischen Legislaturperiode lösen kann.

Brauchen wir nicht – unabhängig von der Statistik – Wachstum, um Jobs zu erhalten?

Damals konnte man davon ausgehen: Wird mehr produziert, haben mehr Menschen Arbeit. Im Zeitalter der Automatisierung kennen wir Phänomene wie "jobless growth" (Wachstum ohne Jobs), die das Wachstumsdogma etwas in Frage stellen könnten.

Was wäre die bessere Methode?

Wir zäumen das Pferd falsch auf. Die entscheidende Frage ist nicht: Was messen wir? Sondern: Was ist uns wichtig – was bedeutet gutes Leben im 21. Jahrhundert?