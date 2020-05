Brüssel: Griechen-Hilfe bis Monatsende

Die Euro-Staaten wollen das zwischen Finnland und Griechenland ausgehandelte Sicherheitspfand für Finanzhilfen nach einem Bericht des Handelsblatts aber ohnehin nicht genehmigen. "Das ist vom Tisch", habe der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble in der Sitzung der Unionsfraktion gesagt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Teilnehmer.



Die griechische Zentralbank hat unterdessen eine Notkreditlinie für alle Banken des überschuldeten Landes aufgelegt. Alle kleinen, mittleren und größeren Banken (mit Ausnahme der National Bank of Greece) haben zugesagt teilzunehmen, um an Liquidität zu kommen, wenn und wann sie sie brauchen", schrieb die griechische Finanzzeitung Imerisia am Donnerstag. Griechenlands Banken stehen wegen der Schuldenkrise des Landes massiv unter Druck und kommen sehr schwer, wenn überhaupt auf dem freien Geldmarkt an frische Mittel. Sie stehen deshalb bereits bei der EZB mit 103 Mrd. Euro in der Kreide.