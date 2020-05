Brüssel geht gegen Budapest vor

Der politische und ökonomische Druck auf Ungarn steigt enorm. Vor dem Hintergrund der unberechenbaren Wirtschaftspolitik der Regierung des Rechts-Nationalisten Viktor Orbán fiel Ungarns Währung am Mittwoch auf einen historischen Tiefstand gegenüber dem Euro. Auf den Märkten war für einen Euro bis zu 319,81 Forint zu bezahlen. Analysten begründen den Kurssturz mit der Ungewissheit über einen von Ungarn dringend benötigten Notkredit von Internationalem Währungsfonds ( IWF) und EU.

Ungarn steht vor einer Staatspleite und braucht 2012 mindestens zehn Milliarden Euro zur Refinanzierung. Verhandlungen mit dem IWF und der EU über einen Kredit scheiterten, weil Ungarns Regierung die strengen Auflagen nicht akzeptieren will. Am Mittwoch kursierten Gerüchte, wonach Ungarn die Staatsschulden über den Zugriff auf die Devisenreserven der Nationalbank finanzieren möchte. Ein Regierungssprecher dementierte diese Spekulation. Indessen will Ungarn in Wien, Berlin und Paris um Unterstützung für internationale Finanzhilfe werben; informelle Verhandlungen mit dem IWF sollen wieder aufgenommen werden.