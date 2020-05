Angst und Gier: Zwei üble Berater

Dem Bewahrer vor der Finanz-Apokalypse scheint die Bezeichnung eher peinlich. Die „oftmals etwas reißerische Werbung“ stamme nicht von ihm, sagt Günter Hannich. Dafür sei der Verlag, GeVestor Financial Publishing, verantwortlich. Der habe „anscheinend die Erfahrung gemacht, dass so eine Werbung gut ankommt.“ Wie viele Abonnenten sein „Crash-Investor“ hat, dürfe er leider nicht verraten. GeVestor-Sprecher Marc Brede verteidigt die schrille Aufmachung: „Als wir Ende 2007 damit geworben haben, Griechenland werde pleitegehen und der Euro kollabieren, wurden wir angefeindet. Wenig später war das die Spiegel-Titelschlagzeile.“ GeVestor bietet nicht nur Endzeit-Visionen. Gleich 21 Experten dienen Tipps an – teils völlig widersprüchlicher Art. „Wir geben keine Meinung vor“, sagt Brede. Da ist etwa „der Aktien-Magier“ Rolf Morrien. Wer seiner Anlagestrategie folgt, dem winken sagenhafte Gewinne: Aus 2000 Euro werden in drei Jahren 250.303 Euro. Ein haarsträubendes Versprechen.

Das Schema ist stets gleich. Hat der Leser angebissen, wird er über kostenlose Newsletter mit streng limitierten Angeboten und Gratis-Beigaben gelockt. Wer sich fürs Probe-Abo anmeldet, soll gleich die Kreditkartennummer angeben. Denn am Ende wartet ein Abo. Dann gehen die vermeintlichen Insider-Infos ins Geld. Das „Einsteigerdepot“ kostet 4,95 Euro pro Woche. „Heißmanns Königsklasse“ schlägt mit 96,15 Euro zu Buche.

In Online-Foren klagen Kunden, Ihnen sei nicht bewusst gewesen, dass sie teure Abos ordern. Den großen deutschen Verbraucherzentralen liegen zu GeVestor keine Beschwerden vor, hieß es auf KURIER-Anfrage. Der Verlag verspricht unzufriedenen Kunden überdies rasche und kulante Lösungen. Im November 2012 wurde allerdings VNR, das Verlagshaus zu dem GeVestor gehört, abgemahnt. Auf einer Webseite (www.inside-linux.de) stand ein Computerprogramm zum Download; Kosten und Konditionen waren nicht klar erkennbar. VNR musste eine Unterlassungserklärung abgeben und die Seite ändern.