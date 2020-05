Börsen dürfen vorerst aufatmen

Klar ist auch, dass in der heute startenden Handelswoche so gut wie alle maßgeblichen Werte deutlich auf die Nachrichten aus den USA sowie die weitere Entwicklung in der europäischen Schuldenkrise reagieren werden. Es könnte also eine turbulente Woche werden. Beispielsweise dürften die als "sichere Häfen" geltenden Preise für Gold oder den Schweizer Franken nachgeben, während Aktienkurse und der Dollar nach oben schnellen. Zuletzt hatte ja der Euro gegenüber dem Dollar zugelegt, weil aus den USA enttäuschende Konjunkturdaten gemeldet worden waren.



Eine exakte Prognose ist momentan aber schwierig, weil relativ rasch wieder die EU-Schuldenkrise in den Fokus der Anleger geraten kann und dann wieder negative Nachrichten das Geschehen dominieren könnten: Erst war es nur Griechenland, später kamen Irland und Portugal hinzu. Nun droht offenbar der Euro-Zwerg Zypern zum Problemfall zu werden, aber auch die ganz großen Volkswirtschaften Italien und Spanien werden bereits sehr skeptisch beäugt. Und selbst in Frankreich gab es einen regelrechten Schuldenalarm - ausgerechnet durch den Internationalen Währungsfonds, dessen neue Chefin, Christine Lagarde, bis vor Kurzem Frankreichs Finanzministerin war.



Die Europäische Zentralbank hat daher am Donnerstag bei ihrer nächsten Direktoriumssitzung die Schuldenkrise ganz oben auf der Tagesordnung, die Zinsfrage stellt sich derzeit nicht, weil die Konjunktur eher schon wieder abreißt als richtig anspringt.