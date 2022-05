Börse aktuell: Herbe Verluste an der Wall Street

Hohe Rückstellungen wegen des Russland-Engagements haben den Gewinn der italienischen UniCredit, Muttergesellschaft der Bank Austria, einbrechen lassen. An ihrem milliardenschweren Aktienrückkauf will Italiens zweitgrößte Bank dennoch festhalten. Im ersten Quartal buchte die Bank vor allem wegen ihrer Russland-Aktivitäten 1,3 Milliarden Euro an Risikovorsorge für Kreditausfälle. Der Nettogewinn fiel um 70 Prozent auf 247 Millionen Euro. UniCredit gehört zu den europäischen Geldhäusern, die besonders stark in Russland engagiert sind. Nach Insider-Informationen wurde inzwischen versucht, ihre russischen Aktivitäten zu verkaufen. Bisher sei es gelungen, das Russland-Engagement um zwei Milliarden Euro brutto zurückzufahren.

Erträge im ersten Quartal: 5 Milliarden Euro - ein Plus von 7,3 Prozent binnen Jahresfrist. Starke Ertragszuwächse erzielte die Bank in ihrem Handelsgeschäft. Die harte Kernkapitalquote (CET 1) fiel auf 14 Prozent von 15 Prozent Ende 2021. In Kürze werde der geplanten Aktienrückkauf im Volumen von 1,6 Milliarden Euro starten. Die Bank sei zudem zuversichtlich, auch den verbleibenden Teil des Programms in Höhe von einer Milliarde Euro umzusetzen. Bank-Chef Orcel bekräftigte außerdem die im Dezember vorgestellten Ausschüttungspläne. Danach sollen bis 2024 insgesamt mindestens 16 Milliarden über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Anteilseigner fließen.