Börse aktuell: Snap-Aktie stürzt ab

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag deutlich höher geschlossen. Marktexperten verwiesen auf eine Erholungsbewegung an der Wall Street nach dem jüngsten Abwärtsschub. Der Dow Jones gewann 618,34 Einheiten oder 1,98 Prozent auf 31.880,24 Zähler, nachdem er zuvor acht Verlustwochen in Folge absolviert hatte. Laut US-Informationsdienst CNBC war dies die erste achtwöchige Minusserie seit dem Jahr 1923, also fast 100 Jahren. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index steigerte sich zum Wochenauftakt um 1,86 Prozent auf 3.973,75 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite legte 1,59 Prozent auf 11.535,28 Zähler zu. Zeichen der Entspannung zwischen den USA und China unterstützten die US-Börsen zusätzlich. Als positiv wurde am Montag gewertet, dass die US-Regierung angesichts der hohen Inflationsrate erwägt, manche unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump eingeführten Strafzölle auf Importe aus China wieder abzuschaffen. Anleger sehen darin eine mögliche Deeskalation des Handelskrieges zwischen den beiden Wirtschafts-Supermächten, kommentierte ein Börsianer.