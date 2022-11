Börse aktuell: SBO profitiert von einer hohen Nachfrage

Im slowenischen Magna-Werk wird der Betrieb, der seit Anfang September stillsteht, am Montag wieder aufgenommen. Früher als geplant kehren rund 160 Mitarbeiter bis zur Weihnachtspause wieder zur Arbeit zurück, wie die Nachrichtenagentur STA am Mittwoch berichtete. Ob die Produktion in der Lackieranlage in Hoče bei Maribor im kommenden Jahr fortgesetzt wird, bleibt vorerst unklar.

Ursprünglich hatte Magna angekündigt, dass das slowenische Werk bis Jahresende geschlossen bleibe. Als Grund dafür wurde das Mangel an Aufträgen und Halbleitern angegeben. In der Lackiererei, die das 75 Kilometer weiter nördlich gelegene Werk in Graz ergänzt, werden die Karosserien für den Jaguar E-Pace lackiert, der in der steirischen Landeshauptstadt gebaut wird.