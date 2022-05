Börse aktuell: VIG mit Millionen-Vorsorge wegen Ukraine-Krieg

Die börsennotierte Vienna Insurance Group (VIG), die auch in der Ukraine vertreten ist, hat wegen der anhaltend ungewissen Entwicklung in dem Land und der schwer abschätzbaren wirtschaftlichen Auswirkungen Vorsorgen von rund 75 Mio. Euro gebildet. Im weiteren Geschäftsjahr sei nicht mehr mit einer so dynamischen Entwicklung wie im ersten Quartal zu rechnen, erklärte die VIG am Dienstag. Bis März nahm die Gruppe mit 3,45 Mrd. Euro um 11,2 Prozent mehr Prämie ein.

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel deutlich über der Marke von 1,04 US-Dollar notiert. In der Früh kostete die Gemeinschaftswährung 1,0445 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0422 Dollar festgesetzt. Der Euro hat sich seit Wochenbeginn etwas von seinen herben Verlusten in den vergangenen Wochen erholt. Vor wenigen Tagen hatte die Gemeinschaftswährung zum US-Dollar einen fünfjährigen Tiefstand erreicht, der etwa einen Cent unter dem aktuellen Niveau liegt. Der Dollar profitiert seit längerem von der Aussicht auf deutlich steigende Leitzinsen.

Gefragt waren bis Handelsschluss in Wien die Versorger-Aktien. Verbund (plus 3,0 Prozent) und EVN (plus 4,3 Prozent) rangierten ganz oben auf dem Kurszettel. Als Tagesgewinner etablierten sich zudem neben den schwer gewichteten Titeln der OMV (plus 1,5 Prozent) auch Schoeller-Bleckmann (plus 4,1 Prozent) - die beiden im Ölsektor angesiedelten Wertpapiere dürften aufgrund wieder ins Plus gedrehter Rohölnotierungen angezogen haben.

Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag keine einheitliche Richtung gefunden, nachdem es zum Wochenausklang mit den Kursen im Zuge einer Erholungsbewegung noch klar oben gegangen war. An den Finanzmärkten bleibt die Stimmung angesichts zahlreicher Risikofaktoren wie dem Ukraine-Krieg, Problemen in den Lieferketten, Konjunktur- und Zinssorgen sowie der steigenden Inflation weiterhin volatil, hieß es aus dem Handel.

Der Preis für das Brotgetreide Weizen ist am Montag auf einen neuen Rekord gestiegen. Im europäischen Handel an der Börse Euronext kostete eine Tonne Weizen am Vormittag 435 Euro. Grund ist das am Samstag von Indien verkündete Exportverbot von Weizen. Indien ist der zweitgrößte Weizenproduzent der Welt - 2021 waren es 110 Millionen Tonnen - und verfügt über große Vorräte. Die Regierung in Neu Delhi hatte das Exportverbot mit den Auswirkungen der aktuellen Hitzewelle auf die Ernte begründet.

