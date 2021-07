Blindflüge auf Berliner Flughäfen

Satelliten-Nacht-Fotos von Europa zeigen im Süden Berlins einen der stärksten Licht-Flecke am Kontinent: Den neuen Berliner Flughafen „ BER“. Denn seine Total-Beleuchtung ließ sich jahrelang nicht ausschalten. Es war der Spektakulärste der 40.000 Mängel, die derzeit langsam behoben werden.

Der nach langer Suche im März bestellte oberste Flughafen-Chef Hartmut Mehdorn , 70, bringt Bewegung in den faktischen Stillstand. Dazu holt er offenbar auch den zuvor gefeuerten und verklagten Architekten des Baus zurück. Der bekannt sture Manager geht aber noch viel weiter: Weil der BER bei seiner Inbetriebnahme allerfrühestens 2015 schon an seiner Kapazitätsgrenze sein wird, will er Berlins derzeitigen Haupt-Airport Tegel nahe der Stadtmitte doch parallel weiterbetreiben.