Blaulichtfunk: Rechnungshof prüft erneut

Rund um die Vergabe an Tetron sollen an den Lobbyisten Alfons Mensdorff-Pouilly - Ehemann von der ehemaligen VP-Ministerin Maria Rauch-Kallat - Millionen als Provision geflossen sein. Der Telekom Austria - die an der Netzinfrastruktur 50 Millionen Euro verdient haben soll - waren Mensdorffs Dienste 1,1 Millionen Euro wert, die 2008 flossen. 300.000 davon als "success fee" (Erfolgsprämie), die TA-Festnetz-Vorstand Gernot Schieszler letztlich den Job kostete. Offiziell gezahlt wurde das Geld für ein Projekt namens "Infotech", das Akquisitions-Chancen in Südosteuropa untersuchte. Dass die Zahlungen mit dem Blaulichtfunk in Zusammenhang stehen, bestreitet Mensdorff. Neben TA-Provisionen soll Mensdorff auch von Motorola über eine Briefkastenfirma in Panama bis zu 2,6 Millionen Euro erhalten haben. Diese Provisionsflüsse allerdings kann der Rechnungshof nicht prüfen.



Aufklärung über das Blaulicht-Projekt fordert auch Gabriela Moser, Verkehrssprecherin der Grünen. In einer parlamentarischen Anfrage an Ministerin Mikl-Leitner will sie wissen, warum das Projekt neu ausgeschrieben wurde, warum mastertalk eine Entschädigung erhielt und ob es Ermittlungen über etwaige Geldflüsse aus den Provisionen an die ÖVP gibt.

Lobbyist Hochegger und der kuriose " railjet"-Deal

Der Gr üne Peter Pilz offenbarte am Dienstag Details einer Episode, über die der KURIER bereits im Februar berichtet hat. Lobbyist Peter Hochegger, ein Hauptdarsteller der Telekom-Affäre, hat den ÖBB den Namen " railjet" um 180.000 Euro verkauft. Das soll sich so vollzogen haben: Hochegger moderiert 2004 einen ÖBB-Workshop, wo ein ÖBB-Mitarbeiter den Namen " railjet" ersinnt. Hochegger meldet die Marke an und lässt sie sich 2007 abkaufen. Der damalige ÖBB-Personenverkehrsvorstand Wehinger meint, man habe unter "Einhaltung sämtlicher Vorgaben" gehandelt. Pilz indes erstattete Anzeige gegen Wehinger wegen Untreue-Verdachts. Für Pilz handelt es sich um einen weiteren Puzzlestein aus der schwarz-blauen Regierungszeit, die von "Dieben und Gaunern" in höchsten Kreisen dominiert gewesen sei.