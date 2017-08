Bizarrer Roboter-Arnie soll Briten aufrütteln

Die Briten sind anders: Mit verstörenden Werbespots und Plakatsujets will die Finanzregulierungsbehörde FCA die Bürger darauf aufmerksam machen, dass in exakt zwei Jahren eine Deadline abläuft, um Klagen einzureichen.

Im Zentrum des Filmes, der Plakate und der Online-Banner steht ein wild herumbrüllender Arnold-Schwarzenegger-Kopf, der auf ein panzerähnliches Gefährt montiert ist. Der ganze TV-Spot ist hier zu sehen.

Our campaign urges people to check if they’ve had #PPI & decide whether to complain before 29 Aug 2019 https://t.co/i74aAExUjh pic.twitter.com/fKSvkLiA5P