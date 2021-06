Bitcoin: Virtuelle Währung wird amtlich

Doch nicht alle teilen die Freude über die neue Zahlungsmöglichkeit. Die Schweizer Volkspartei (SVP) weist darauf hin, dass das Geld- und Währungswesen Sache des Bundes sei. Weiters sei per Gesetz in der Schweiz das gesetzliche Zahlungsmittel der Franken. Im Zahlungsverkehr spekulative Versuche durchzuführen, sei jedoch mit erheblichen Risiken für die Steuerzahler verbunden, schreibt SVP-Gemeinderat Gregor Bruhin in einer Anfrage an den Stadtrat. Er weist auf den instabilen Wechselkurs hin, der als Spielball von Spekulanten und Währungszockern bekannt sei. In der Tat gab es in der Vergangenheit bei Bitcoins größere Wertschwankungen.