Bio-Pionier: "Konsument sollte aufwachen"

KURIER: Die Agrarminister der EU überlegen, das Mindesthaltbarkeitsdatum für Tee, Kaffee, Teigwaren abzuschaffen. Eine gute Idee?

Werner Lampert: Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der es so ein Datum nicht gegeben hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand an saurer Milch gestorben ist. Dann hat die Politik uns plötzlich vorgedruckt, wann etwas nicht mehr genießbar ist. Das hat die eigene Wahrnehmung außer Betrieb gesetzt. Heute machen die Leute ein Joghurt gar nicht mehr auf, das einen Tag über der Haltbarkeitsdauer ist. Sie haben Angst, dass der Teufel aus der Packung springt.

Die EU und USA verhandeln derzeit das Freihandelsabkommen TTIP (Anm: siehe unten). Machen Sie sich Sorgen?

Ich verstehe nicht, warum die Agrarvertreter nicht dagegen Sturm laufen. Die USA produzieren Mais, Soja, Weizen und Rindfleisch in Riesenmengen und wollen Europa damit überschwemmen. Als die USA das Freihandelsabkommen mit Mexiko unterschrieben haben, sind ihre Exporte nach Mexiko um 330 Prozent gestiegen und Mexiko hat fast gar nicht profitiert. Das ist eine ganz schlimme Geschichte, die in Europa das Ende der bäuerlichen Landwirtschaft bedeuten würde.

Auch weil Europa nicht wettbewerbsfähig ist?

Ein Bauer in der EU bewirtschaftet im Durchschnitt 14 Hektar, in den USA sind es 180 Hektar. Es gibt US-Fleischproduzenten mit 32.000 Rindern. Das ist eine andere Form von Landwirtschaft. Das Futtermittelwerk ist dort Bestandteil des Tierhalters, es geht nur noch um Mastleistung, das Tier wird wie ein Ding behandelt. Die Frage ist, ob wir das wollen.

Holland und Deutschland sind in manchen Gunstlagen schon sehr industrialisiert. In Ungunstlagen, wie bei Bergbauernhöfen, ist das nicht möglich. Können die Bauern dort nicht überleben, geht die ganze Region unter. Sie müssen Wege finden, um von ihrer Arbeit leben zu können. Die heutigen Fördermittel wird es in 20, 30 Jahren nicht mehr geben. Woher soll das Geld dafür kommen? Die Politik hat die Verantwortung, sicherzustellen, dass sich die Bevölkerung im Notfall selbst ernähren kann. Das ist wichtiger als der Export.

Große Lebensmittelkonzerne arbeiten jedenfalls verstärkt mit Vertragsbauern zusammen. Eine gute Entwicklung?

Die gescheiten Leute wissen, dass die Versorgungssicherheit auf dem Spiel steht und es keinen anderen Weg gibt, um sich abzusichern. Es ist das Gebot der Stunde, das zu begreifen. Die Politiker scheinen völlig ahnungslos zu sein.

Was schlagen Sie vor?

Es ist höchste Zeit, dass die Bürger begreifen, dass sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen. Sie können der Politik nicht mehr die Verantwortung für ihre Zukunft geben. So gesehen sind die aktuellen TTIP-Verhandlungen ein großer Segen, weil sie zeigen, was die Politik mit uns vorhat.

Politiker wie deutsche Kanzlerin Merkel argumentieren weiter, dass das Freihandelsabkommen die Preise für Lebensmittel senken würde.

Spätestens wenn ein Politiker so argumentiert, sollte der Konsument aufwachen und wissen, dass der nächste Teuerungsschub ansteht. Künftig wird die Versorgungssicherheit das Thema sein und nicht der Preis. Essen wird teuer. Aus vielen Gründen. Die Weltbevölkerung steigt, Rohstoffe werden verspritet, der Wassermangel ist ein immer größeres Problem.

Stößt die industrielle Landwirtschaft an ihre Grenzen?

Würde es eine Kostenwahrheit geben, würde jeder verstehen, dass Bio die billigste Anbaumethode ist und nicht die Agrarindustrie.

Wie meinen Sie das?