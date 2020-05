Web-Shops bringen Optiker unter Druck

Österreichweit ist die Anzahl der Standorte mit rund 1100 seit Jahren relativ stabil. Damit gibt es hierzulande in etwa gleich viele Optiker wie Apotheken. Wachsend ist das Internet-Geschäft. Ulrich Miller hat neun Geschäfte in Tirol und sieben Marken-Online-Shops aufgebaut, mit denen er unter anderem Sonnenbrillen von Adidas, Oakley oder Ray-Ban vertreibt. Vor allem an sonnigen Sonntagen werden Sonnenbrillen online gekauft, sagt er. Im Schnitt würden die Umsätze am Wochenende um bis zu 40 Prozent über jenen an normalen Arbeitstagen liegen. Für ihn sei der Online-Vertrieb eine Ergänzung, weil er viele Brillen ohnehin in den Filialen lagernd hat. Die Zeit, in der sich Private mit Online-Shops nebenberuflich ein Zubrot verdienen wollten, ist laut seiner Beobachtung vorbei. Auch, weil Konsumenten kritisch sind. „Sie rufen auch an und fragen nach, wer hinter der Homepage steht.“

Vorarlberger Optiker freuen sich derzeit übrigens über kaufkräftige Eidgenossen. Stockinger: „Wegen des starken Franken gibt es ein zweistelliges Plus bei Schweizer Kunden.“ Momentan kosten Brillen im Durchschnitt nur halb so viel wie in der Schweiz.