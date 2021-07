St. Pöltner Bierbrauer exportiert nach Südkorea

Das Schwesterunternehmen Radlberger (Umsatz ebenfalls rund 49,3 Mio. Euro) büßte voriges Jahr an Absatz ein, der Limo-Abfüller verkaufte 134 Millionen (Vorjahr: 150 Millionen) Dosen und Flaschen. Das lag am Wegfall einer großen deutschen Handelsmarke, die in Deutschland ein eigenes Abfüllwerk gebaut hat, berichtete die Egger-Gruppe. "Das ist zwar ein Verlust, aber kein extrem schmerzlicher", schreibt Prosser. Dieser Rückgang werde heuer bereits durch neue Märkte und Absatzstrategien wettgemacht.

20 Prozent der Radlberger-Getränke gehen in den Export. Seit vorigem Jahr wird die Marke "Black Jack" auch in China, in einer Supermarktkette in Shanghai, verkauft. Neben den Getränken der Stamm-Marke Radlberger kommt auch der "Apfelsaft-gespritzt"-Marktführer Granny's aus dem Haus Radlberger.

2016 sollen die beiden Unternehmen der Egger-Getränkegruppe ihren Absatz um 5 Prozent steigern, das ist das Ziel. Die Bierumsätze lägen nach den ersten vier Monaten schon um 11 Prozent über dem Vergleichszeitraum von 2015. In der Brauerei Egger sind 72 Leute beschäftigt, bei Radlberger (benannt nach dem Unternehmensstandort Unterradlberg/ St. Pölten) sind es 127.