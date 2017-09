Als private Alternative zum öffentlichen Schulsystem ist Dr. Roland ein echter Pionier. Schon 1933 gründete der Latein-Nachhilfelehrer Dr. Erich Roland die traditionsreiche Maturaschule in Wien. Heute wird sie in dritter Generation von Enkel Matthias geführt. Pro Woche gehen 1000 Schülerinnen und Schüler im Institut in der Neubaugasse ein und aus. Ihr Ziel: ein möglichst rascher Schul-Abschluss.

„Die Nachfrage nach der AHS-Matura ist leicht steigend“, sagt Matthias Roland im Gespräch mit dem KURIER. „Neu ist, dass immer mehr Schüler erst in der achten Klasse, also unmittelbar vor der Matura zu uns kommen“. Ein Grund ist die neue Zentralmatura, die offenbar dazu führt, dass die Gymnasien auch unmittelbar vor der Matura noch aussieben, um ihre Maturabilanz nicht zu zerstören. „Früher hatten wir fast gar keine Schüler knapp vor der Matura, heuer waren es mehr als 60, das stellt uns vor neue Herausforderungen“, berichtet Roland.

Für die Externistenprüfungen gilt die Zentralmatura erst ab Herbst 2018, weshalb einige noch im alten System maturieren können. Die Präsentation der vorwissenschaftlichen Arbeit kann im Zuge der mündlichen Matura gemacht werden. Wer sie schon gemacht hat, dem wird sie auch angerechnet.

Mehrere Standbeine

AHS- und Berufsreifeprüfung sind nach wie vor das Kerngeschäft des Unternehmens, weitere Standbeine sind die Vorbereitung auf Studienberechtigungsprüfung sowie Sprach- und EDV-Kurse. Schon demnächst will Roland mit dem Nachholen von Pflichtschul-(Hauptschul)-Abschlüssen ein neues Geschäftsfeld erschließen. Durch Zuwanderung und Integration von Flüchtlingen steigt der Bedarf besonders in Wien sehr stark. „Ich sehe hier großes Potenzial, wir bemühen uns gerade um die nötigen Genehmigungen. Doch die bürokratischen Hürden hier sind etwas zäh“, meint Roland. Als Maturaschule könne er dann früher ansetzen und „die Menschen über den Hauptschulabschluss hinaus begleiten“.

Foto: /Walter J. Sieberer

Die Matura nachzuholen ist bei Dr. Roland nicht einfacher als in der Schule – nur teurer. 388 Euro pro Monat kosten die nach Fächern geblockten Vorbereitungskurse und dauern je nach Vorkenntnissen ein bis drei Jahre. Die Schüler sind im Schnitt zwischen 16 und 21 Jahre alt, in den Abendkursen sitzen aber auch „Spätberufene“, von Lehrlingen bis zu Pensionisten. „Die sagen, jetzt habe ich endlich Zeit, die Matura nachzuholen“.

Dr. Roland beschäftigt derzeit 50 Mitarbeiter, davon 32 angestellte Lehrkräfte. Vortragende aus dem Bereich BWL- und Rechnungswesen sowie politische Bildung werden noch gesucht. Im Vorjahr wurde ein Umsatz von 3,7 Mio. Euro erwirtschaftet.

- Anita Staudacher