Bene ringt um neue Kredite

Für den niederösterreichischen Büromöbelerzeuger Bene wird es zunehmend eng: Nachdem am Donnerstag, wie berichtet, eine anonyme Anzeige wegen Konkursverschleppung gegen Bene eingebracht wurde, musste das Management am Freitag eingestehen, dass es noch immer nicht in der Lage sei, die Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr 2012/13 abzuschließen. Es gebe noch offene Bewertungs- und Bilanzierungsfragen.

Die Veröffentlichung, die ursprünglich für Mai geplant war und dann auf Sommer verschoben wurde, komme voraussichtlich erst im Oktober, teilte das an der Wiener börsenotierte Unternehmen am Freitag mit. Die Finanzmarktaufsicht hatte Bene zu diesem Schritt geraten. Denn Bene steht bereits im Visier der Aufsicht, nachdem in der anonymen Anzeige auch von Verletzung der Anlegerinformation – allerdings durch den früheren Vorstand – die Rede ist.