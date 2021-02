Beitrags-Stundungen: „Pleitewelle wird nur hinaus gezögert“

Wie groß das finanzielle Loch bei der ÖGK heuer ausfallen wird, will er nicht mehr prognostizieren. Huss hat im Vorjahr viel Kritik einstecken müssen, weil der Kasse entgegen seiner Warnungen eine schwarze Null gelang. Das lag aber vor allem daran, dass sich die ÖGK wieder Erwarten mehr als 300 Millionen erspart hat. Grund: Viele Menschen sind aus Angst vor Corona nicht zum Arzt gegangen.

Der Generaldirektor der ÖGK, Bernhard Wurzer, hat am Freitag eine aus seiner Sicht positive Bilanz über das erste Jahr der neuen Organisation gezogen. Die Fusion der zuvor neun Gebietskrankenkassen habe Entscheidungen beschleunigt, die ÖGK habe ihre Bewährungsprobe bestanden. Wurzer erwartet für Ende 2021 einen Fehlbetrag von 160 Millionen Euro und hofft auf Schützenhilfe von Gesundheitsminister Rudolf Anschober. „Dann werden wir schauen, was er vom Finanzminister für uns rausholt“, so Wurzer.