Bei Fliesen Leeb wackeln 30 Jobs

Im Jahr 2008 wurde die Expansion durch die Eröffnung eines Standortes in Brunn am Gebirge, Niederösterreich, weiter forciert. 2010 kam dann der Standtort in Gerasdorf, Niederösterreich, dazu. „Um höhere Deckungsbeiträge zu erzielen, wurden schließlich vermehrt Eigenprodukte hergestellt und ins Sortiment aufgenommen“, heißt es im Insolvenzantrag.

Der Umsatz stieg 2011 auf sieben Millionen Euro. Zugleich war mit einem Sanitär-Großhandel eine Kooperation geplant, um an dessen 16 Standorten Fliesen auszustellen. Die Kooperation soll aber infolge eines Geschäftsführerwechsels beim Santitärgroßhändler im Frühjahr 2012 überraschend beendet worden sein. Folglich blieb der “erwartete Umsatzsprung aus“. Dann wurde Leeb auch noch von der konjukturellen Flaute erfasst. Im Jahr 2013 betrug der Umsatz nur noch 3,8 Millionen Euro, der Standort in Gerasdorf wurde geschlossen. Dazu kam, dass mehrere Großkunden in die Pleite schlitterten.

In der Folge wurden "kostensenkende Umstrukturierungsmaßnahmen" gesetzt, sprich das Personal von 46 auf 30 Mitarbeiter reduziert. Auch mit den Banken wurden Gespräche geführt, doch die Hausbank hat die Erweiterung des Kreditrahmens „überraschenderweise versagt“.