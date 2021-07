Behörde droht Mobilfunker Lycamobile abzudrehen

Das Geschäftsmodell beruht darauf, Gespräche ins Ausland günstig anzubieten – das macht Lycamobile besonders unter Migranten beliebt. Der Standard-Tarif in die Türkei etwa kostet 0,03 Cent pro Minute, in Sonderfällen sogar nur 0,01 Cent – zuzüglich 12 Cent Verbindungsentgelt.

Österreich-Start war im November 2013, die Telefonate laufen über das A1-Netz. SIM-Karten und Ladebons gibt es unter anderem bei Trafiken, Tankstellen oder Kebap-Buden (laut Eigenangaben sollen es "280.000 Läden in Österreich" sein). Lycamobile hat einige Zehntausend Kunden, sagen Insider. Die Zahl ist laut RTR "nicht unerheblich". Der Marktanteil bei den Gesprächsminuten in Österreich ist 0,7 Prozent.

Laut RTR-Bescheid hat Lycamobile angegeben, dass ihre Kunden ohnehin "wenig Wechselbereitschaft" zeigten. Ob Lycamobile plant, bis Ende Jänner die Auflagen zu erfüllen oder den Betrieb einzustellen, ließ sich am Mittwoch nicht ermitteln. Am Firmensitz der Lycamobile Austria Limited in Dublin war trotz mehrfacher KURIER-Anfragen niemand zu sprechen. "Es besteht Hoffnung", heißt es indes bei der RTR. Immerhin: Zu A1, UPC und Drei klappt es schon.