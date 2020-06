BayernLB: Klagskarussell dreht sich immer schneller

Dann wurde die Rückzahlung gestoppt und argumentiert, die Bank befinde sich in der Krise, also dürfe man die Bayern-Gelder als Eigenkapital der Bank betrachten – und müsse nicht mehr zurückzahlen. Die besagten 2,4 Milliarden Euro sind der noch offene Betrag, den Österreich nach dem Rückzahlungsstopp einbehalten hat.

Ein Gericht in München beschäftigt sich seit Längerem mit dieser Frage. In München hat die BayernLB aber die Hypo auf Rückzahlung geklagt. Nun haben die Bayern dasselbe Thema nochmals eingebracht – beim Handelsgericht Wien und gegen die Republik Österreich. Der Grund ist, dass es die Hypo in ihrer alten Form ja nicht mehr gibt. Zwischenzeitlich wurde das Institut in eine „ Bad Bank“ (Abbauteil) und in das Südosteuropa-Netzwerk (Verkaufsteil) aufgespalten.