Bawag-Urteil: Flöttl ist nach Abbusseln zumute

Nach dem Freispruch dachte Flöttl als erstes an seinen Verteidiger Herbert Eichenseder, „ob ich ihm ein Bussl geben muss“. Auch Co-Verteidiger Christian Hausmaninger hätte wahrscheinlich eines verdient. Aber das gab Flöttl dann lieber seiner Ehefrau, die gemeinsam mit ihm aus New York angereist und „in all den Jahren zu mir gestanden ist“. Mit ihr werde er am Abend essen gehen. Nicht zu dem „türkischen Italiener“ auf der Favoritenstraße, bei dem er oft einkehrt, auch nicht im Stadtpark, „das ist zu teuer“, aber in ein gutes Restaurant.

Flöttls zweiter Gedanke nach dem Freispruch galt dem Autor dieses Berichtes, der vor Jahren über drei Kamine in einem von Flöttls Häusern geschrieben hatte: „Ich habe nur einen Kamin, ich lade Sie ein, dann können Sie sich überzeugen.“