Baustelle Italien macht der EU Angst

Doch die Märkte sind so hochgradig nervös, dass Europas Spitzenpolitiker vorab zu einem Krisentreffen zur Situation in Italien, immerhin der drittgrößten Volkswirtschaft in der Eurozone, zusammengekommen sind.



Konkreter Auslöser ist sicher die innenpolitische Krise in Österreichs Nachbarland und zweitwichtigstem Handelspartner. Dazu kommt das Wissen, dass der derzeitige Euro-Rettungsschirm wohl kaum ausreichen würde, sollten Rom oder auch Madrid tatsächlich in finanzielle Bedrängnis geraten.