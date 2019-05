Vom Triple A zur Spendenaffäre

Die Idee war hervorragend. Die kleine Marketing-truppe Triple A wollte mit den Gemeinden ins Geschäft kommen. Was also lag näher, als Helmut Mödlhammer zu holen. Kaum jemand kennt die heimischen Kommunen so gut wie der langjährige, renommierte Präsident des Gemeindebundes.

2017 ging Mödlhammer in Pension, und bald darauf klopfte Georg Kolm beim ehemaligen ÖVP-Politiker an. Der 66-Jährige ist Gründer und Eigentümer der einige wenige Mitarbeiter zählenden Beratungsgruppe. Diese besteht aus der Triple A Rating AG, unter der zwei GmbHs angehängt sind.

Als Chefin aller Firmen ist Ehefrau Barbara Kolm eingetragen, FPÖ-Vize-Präsidentin der Nationalbank. Sie leitet das wirtschaftsliberale Hayek-Institut. Für die Blauen sitzt Kolm im Aufsichtsrat der ÖBB-Holding. Außerdem ist sie im Aufsichtsrat des Wiener Städtische Versicherungsvereins, der 70 Prozent am VIG-Konzern hält.

Hochrangiger Kämmerer

Neben Mödlhammer dockte Christian Domany an, ehemaliger hochrangiger Wirtschaftskämmerer, Ex-Vorstand des Flughafens Wien und Aufsichtsrat der E-Control. Als vormaliger Generalsekretär des Sparkassenverbandes kennt sich der ÖVP-nahe Manager bei den Gemeinden aus.

Mit an Bord ging als Berater auch der ÖVP-nahe Peter Takacs, Ex-Co-Chef des Austria Wirtschaftsservice, der Förderbank des Bundes.

Seit wenigen Wochen sind alle Drei wieder von der Triple-A-Homepage verschwunden. Aus dem Business mit den Gemeinden ist offenbar nichts geworden.

„Ich hätte die Finanzierungsberatung für die Gemeinden machen sollen, aber es gab keine Projekte“, erklärt Takacs. Daher habe er auch kein Honorar abgerechnet.

Gutes Produkt

„Das Produkt ist in Ordnung, aber die handelnden Personen dürfen in keinerlei politischem Umfeld tätig sein“, erklärt Mödlhammer. Das Ziel sei gewesen, Investoren und Förderquellen anzuzapfen. Er habe nur ein halbes Jahr für Triple A gearbeitet und „nicht einmal 100 Stunden verrechnet“.

„Kein Projekt realisiert und kein Honorar gestellt“, sagt Domany.

Takacs verabschiedete sich von den Kolms, nachdem im März die Großspenden über insgesamt 88.000 Euro für die ACRE im Umfeld des Ehepaares bzw. der Firmen öffentlich wurden. In dieser eurokritischen Allianz sitzen auch Brexit-Befürworter der britischen Konservativen und der umstrittenen polnischen PiS.