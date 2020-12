Bankomatkassen-Ausfälle am Einkaufssamstag wieder behoben

Hinweis: Artikel wurde um 14.25 Uhr aktualisiert

Die Österreicher kommen langsam in Shoppinglaune. Am ersten Einkaufssamstag nach dem zweiwöchigen Lockdown waren die Einkaufsstraßen und Einkaufszentren deutlich besser besucht als in den vergangenen Tagen. Ein Grund war der Verkaufsstart für Christbäume. Bei einem Lokalaugenschein des KURIER im Döblinger Einkaufszentrum Q19 zeigten sich die Händler durchwegs zufrieden. Vor allem vor dem Handy-Shop, in der Buchhandlung Thalia sowie in den Parfumerie-Geschäften bildeten sich längere Schlangen vor der Kassa. Der von einigen erwartete und von vielen befürchtete große Ansturm blieb aber auch am Samstag aus.

Gute Umsätze

Laut einer Aussendung des Handelsverbandes gab es bis zum frühen Nachmittag gute Umsätze. Allerdings sorgte ein flächendeckender Ausfall bei bestimmten Payment-Terminals am wichtigen Einkaufssamstag bundesweit für große Probleme. "Für die Geschäfte bedeutet das einen enormen Zusatzaufwand sowie Verzögerungen. Die Sicherheits- und Hygienekonzepte sind dadurch in der Praxis doppelt gefordert", so Handelsverbands-Obmann Rainer Will.

Störung um 13.29 Uhr behoben

Kassen-Betreiber Six Payment Service gab am Nachmittag Entwarnung. Die Probleme seien um 13.29 Uhr wieder behoben worden. "Eine Störung bei einem Internetprovider hatte leider zur Folge, dass heute Mittag ein Teil der Zahlungstransaktionen vorübergehend nicht korrekt abgewickelt werden konnte", heißt es in einem Statement. Mittlerweile würden alle Services wieder problemlos laufen. Nachsatz: "Wir entschuldigen auch im Namen des Providers uns für alle Unannehmlichkeiten".

Auch WKO-Handelsobmann Rainer Trefelik bestätigt am frühen Nachmittag Bankomatkassen-Ausfälle. Eine erste Zwischenbilanz bezüglich des Geschäftsverlaufs kündigte er für den Samstagnachmittag an. "Bäume werden wir aber sicher keine mehr ausreißen", so Trefelik zum KURIER.