Banklizenz erloschen: Hypo Alpe Adria ist Geschichte

Nach dem Verkauf eines milliardenschweren Pakets mit komplexen Hypothekenpapieren kann die BayernLB nicht nur rund 1,1 Mrd. Euro an Hilfen vorzeitig an den Freistaat Bayern zurückzahlen. Die Bank fühlt sich jetzt auch gut für die juristischen Auseinandersetzung mit ihrer ehemaligen Tochter Hypo gestärkt. Man habe jetzt mehr „Luft und Kraft und Durchhaltevermögen“ für die in München und Wien laufenden Prozesse, sagte Bayerns Finanzminister Markus Söder.

In der Auseinandersetzung werde die österreichische Seite „langsam nervös“, so Söder. Das spüre man in dem Verfahren vor dem Landgericht München, in dem es um die Rückzahlung von Darlehen in Milliardenhöhe geht. Hier habe die österreichische Seite Befangenheitsanträge gegen das Gericht eingebracht. Das sei gemeinhin „nicht das stärkste juristische Argument“, sondern „die letzte Show-Methode“.