Bankenprüfer sollen unter Kuratel kommen

Das war eine gerade Rechte, die Niederösterreichs VP-Landeshauptmann Erwin Pröll der Finanzmarktaufsicht verpasste. „Dringender Handlungsbedarf“ bestehe, er erwarte sich, dass die amtierende Finanzministerin „diese Schwachstellen rasch beseitigt“. Onkel Erwin meinte FMA-Vorstand Helmut Ettl, SP-nahe, und den heuer in das Direktorium der Nationalbank hinauf entsorgten VP-Vorstand Kurt Pribil. Die Aufseher hatten 2011 über die landeseigene Hypo für einen auffälligen Deal mit riskanten Wertpapieren eine Strafe von 58 Millionen Euro verhängt, die der Verwaltungsgerichtshof im Oktober aufhob.

So ein Zufall auch, dass die ÖVP nun in den Koalitionsverhandlungen verlangt, die Bankenaufsicht aus der FMA in die Nationalbank zu übersiedeln. Sachlich lässt sich die Forderung aber gut begründen. Ab 2014 übernimmt die Europäische Zentralbank ( EZB) die direkte Kontrolle über die 128 größten Banken der Eurozone, darunter auch sechs Institute in Österreich. Doch Österreich hat schon zwei Aufsichten. Die FMA als Behörde und die Nationalbank, die vor Ort prüft. Aus Kosten- und Effizienzgründen würde sich die Konzentration auf eine Prüfinstitution durchaus empfehlen.

Die SPÖ sieht keinen Handlungsbedarf. Hat vermutlich damit zu tun, dass Ettl zum Kreis der Berater von Kanzler Werner Faymann zählt und nicht zur Nationalbank will. Denn bei der OeNB untersteht die Bankenprüfung dem schwarzen Direktor Andreas Ittner. Dort sieht man in der Eingemeindung der rund 60 FMA-Bankenkontrollore einige Vorteile. Die Prüfung käme von der Datenerhebung bis zum Bescheid aus einer Hand. Außerdem ist die Nationalbank als Mitglied der EZB bei allen Entscheidungen des Supervisory Board dabei, die FMA nicht.

Andererseits meinen Insider, dass der neue Finanzminister wohl kaum die Kontrolle über die Banken aus der Hand geben würde. Die Unabhängigkeit der FMA ist zwar verfassungsrechtlich festgeschrieben und die bisherigen FinanzministerInnen haben sich ins operative Tagesgeschäft nicht eingemischt, „doch bei politisch sehr sensiblen Causen kann’s schon Schwierigkeiten geben“, hört man aus Prüferkreisen. Die FPÖ lehnt die Zusammenlegung ab und wittert die „Rache eines beleidigten schwarzen Landesfürsten“.