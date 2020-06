Bankencrash: Islands Ex-Premier vor Gericht

Im Zuge der globalen Finanzkrise waren im Herbst 2008 die drei größten isländischen Banken zusammengebrochen. Die Krone büßte an Wert ein, viele der 320.000 Einwohner verloren ihre Ersparnisse, die Arbeitslosigkeit stieg drastisch. Die Krise griff nach Großbritannien und die Niederlande über: Viele Sparer hatten wegen verlockend hoher Zinsen Geld bei einer isländischen Internet-Bank veranlagt, die ebenfalls in den Konkurs schlitterte. Ein Rechtsstreit über Entschädigungszahlungen dauert bis heute an. Island konnte am Ende nur durch einen Milliardenkredit des Internationalen Währungsfonds und skandinavischer Länder gerettet werden.

Der Prozess gegen Geir Haarde, der auf zehn Tage anberaumt ist, ist umstritten. Für Diskussionen sorgt etwa die Tatsache, dass nur Haarde angeklagt ist, obwohl eine Untersuchungskommission vor zwei Jahren auch drei früheren Ministern Fehlverhalten angelastet hatte.