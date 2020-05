Banken geben Alpine mehr Zeit

Der angeschlagene Salzburger Baukonzern Alpine hat mit Banken und Versicherungen ein Stillhalteabkommen abschließen können. Demnach werden bis Ende Februar keine Kredite fällig gestellt bzw. Kreditrahmen nicht zusammen gestrichen. Alpine bezeichnet das Abkommen als „Meilenstein“. Von Seiten der Banken hieß es: „Ohne dieses Abkommen wären alle weiteren Schritte sinnlos gewesen.“ Die Schulden der Alpine belaufen sich auf immerhin 600 Millionen Euro. In den ersten drei Quartalen hat sich ein Verlust von fast 90 Millionen Euro angehäuft – einen konkreten Ausblick auf das Gesamtjahr will das Unternehmen nicht machen. Im Vorjahr belief sich das Ergebnis vor Steuern (EBT) auf 14,2 Mio. Euro (2010: 23,7 Mio. Euro). Bis Ende Februar muss nun ein Restrukturierungsplan ausgearbeitet werden. Wie genau der Rückzug aus Projekten und Auslandsgesellschaften aussieht und was das für die 15.000 Mitarbeiter heißt, steht in den Sternen. Alpine will sich auf das profitable Kerngeschäft vor allem in Österreich und Deutschland konzentrieren.