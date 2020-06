Bank Coop hat jahrelang Aktienkurs geschönt

Das Schweizer Geldinstitut ist in Österreich zwar weniger bekannt, die Meldung schlägt aber auch auf dieser Seite des Arlbergs Wellen: Die Bank Coop hat zwischen 2009 und 2013 den Börsenkurs der eigenen Inhaberaktie manipuliert. Dafür kassiert die Bank jetzt eine Rüge der Finanzmarktaufsicht (Finma). Zudem erhält der ehemalige Bankchef Andreas Waespi ein Berufsverbot von drei Jahren.

Mit ihrem Verhalten habe die Bank Coop in schwerer Weise gegen das aufsichtsrechtliche Verbot der Marktmanipulation verstoßen, teilte die Finma am Mittwoch mit. Die Bank stützte insbesondere vor und während der Publikation von Geschäftszahlen sowie an Monats- und Jahresende den Börsenkurs der Inhaberaktie. Die Finma hat "erhebliche Stützungskäufe" festgestellt.