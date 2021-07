Bank Austria Fonds stockte Immobilienportfolio auf

Alle drei Büroobjekte befinden sich in Wien - darunter der 102 Meter hohe "Orbi Tower" mit 28 Stockwerken und einer Nutzfläche von 23.764 Quadratmetern in Erdberg, der heuer im Sommer fertiggestellt werden soll. Verkäufer war laut Immobiliendienstleister EHL die IWS TownTown AG, ein Public-Private-Partnership der Swiss Town Consult AG und der Wiener Stadtwerke. Die Transaktion erfolgte via "Share Deal". Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Ebenfalls von der Bank Austria gekauft wurden die beiden bereits langfristig vermieteten Büroobjekte "Marximum" mit rund 9.700 Quadratmetern im Bürocluster Neu-Erdberg/ St. Marx im 11. Wiener Gemeindebezirk sowie der Büro- und Geschäftskomplex "Qbik" mit rund 17.400 Quadratmetern im 3. Bezirk.