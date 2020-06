Achtung, Pensionslücke voraus

Bei den Finanzdienstleistern und Versicherern macht sich Goldgräberstimmung breit: Die Debatte über die Pensionslücke führt dazu, dass sich viele Menschen Gedanken über Veranlagung und Vorsorge machen.

Laut einer Umfrage im Auftrag der UNIQA Versicherung haben 80 Prozent der Österreicher vor, sich ihr Pensionskonto anzuschauen. „Bei vielen Menschen wird das zu einem Aha-Effekt und größeren Bewusstsein für die private Vorsorge führen“, sagt UNIQA-Vorstand Franz Meingast. Bei der s-Versicherung hat allein die Diskussion schon einen Kundenansturm ausgelöst. Im ersten Halbjahr 2014 werden rund 50 Prozent mehr Neuverträge für die klassische Pensionsvorsorge oder die prämiengeförderte Zukunftsvorsorge abgeschlossen, sagt s-Versicherung-Chef Heinz Schuster. Bei der Erste Bank betrug die Steigerung sogar 60 Prozent. Frühes Vorsorgen zahlt sich aus, rechnet Schuster vor: Um eine lebenslange Rente von 100 Euro im Monat beim Pensionsantritt von 65 Jahren zu haben, muss bei der aktuellen Gesamtverzinsung der s Versicherung von 3,25 Prozent ein 20-Jähriger 20 Euro im Monat anlegen, ein 30-Jähriger 30 Euro und ein 49-Jähriger 50 Euro.

In Österreich spiele das Sparbuch nach wie vor eine sehr große Rolle, so Bosek. Angesichts der Niedrigzinsphase sei für eine langfristige Altersvorsorge eine breitere Streuung notwendig. In Filialen der Erste Bank und Sparkassen ist die Freischaltung der Handy-Signatur möglich, die zum Abrufen des Pensionskontos berechtigt.