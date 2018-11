ÖBB wollen ab 12 Uhr gesamten Bahnverkehr stoppen

Infrastrukturminister Hofer auf Seiten der Arbeitgeber

Für Infrastrukturminister Norbert Hofer ( FPÖ) ist das vorliegende Angebot der Arbeitgeber „mehr als fair“. Konkret würden für Mitarbeiter im ÖBB-Beamtendienstrecht 2,96 Prozent und für alle anderen Mitarbeiter 3,37 Prozent angeboten. „Damit liegen wir im Bereich der ÖBB-Beamten über dem Abschluss der Beamten-KV und in den anderen Bereichen in der Nähe des Abschlusses der Metaller. Alleine die ÖBB würde diese Gehaltserhöhung rund 80 Millionen Euro kosten. Der einzige, der einen Grund zum Streiken hätte, ist der Finanzminister. Ich habe den Eindruck, dass hier eine Seite in den Verhandlungen auf dem Fußballfeld steht, aber Rugby spielt. Der Schiedsrichter sind die Bahnkunden, auf deren Rücken dieser nicht notwendige Streit ausgetragen wird“, sagt Hofer in einer Aussendung.