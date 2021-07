Zukunft der Grimming Therme wackelt

Das Vier-Sterne-Hotel hat mehr als 166 Zimmer (100 Doppel- bzw. Einzelzimmer, 50 Familienzimmer,16 Suiten) und insgesamt 353 Betten, einen angeschlossenen Gastronomie- und Seminarbereich sowie verschiedene Sporteinrichtungen.

Die Hotel Bad Mitterndorf Errichtungs- und Verwertungs GmbH & Co KG hat das Clubhotel an eine Betreibergesellschaft verpachtet und lukriert einen jährlichen Pachtzins in der Höhe von rund 1,6 Millionen Euro. Von der Betreibergesellschaft Aldiana Club Hotel Bad Mitterndorf GmbH & Co KG erhält die Grimming Therme für jeden Hotelgast, der in die Therme geht, 9,45 Euro pro Nächtigung. Doch die Hotelgäste nutzen die Therme nicht so intensiv wie erwartet. In der Prognose muss der Wellness-Betrieb für das gesamte Jahr 2015 einen Rückgang bei den Hotelgästen in Höhe von 8000 Tageseintritten bzw. einer Million Euro hinnehmen.