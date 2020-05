Bad Bank: Wer will Platz nehmen?

Liebscher schließt nur aus, dass der Staat einseitig die Risiken schultert: „Wenn sich die Banken an den Risiken beteiligen, wäre auch eine Beteiligung an den erwarteten Gewinnen legitim.“

Genau darüber mache sich aber die Politik Sorgen, wird in der Branche gemunkelt. Die Regierung wolle verhindern, dass die Banken am Ende gar mit Gewinn aus der Hypo-Abwicklung aussteigen – zumindest müssten diese gedeckelt werden.

Ein eher abwegiges Problem: Dass die „ Bad Bank“ ein Riesengeschäft wird, erwartet kaum jemand. Fix ist unterdessen, dass die Hypo-Abwicklungseinheit Startkapital brauchen wird. Liebscher und Cernko schätzen diesen gleichlautend auf rund zwei, drei Milliarden Euro.

Woher soll das Geld kommen? Cernkos Vorschlag: Die Regierung soll die Banken­steuer wieder von 650 auf 500 Mio. Euro senken. Statt im Budget zu verschwinden, soll damit nacheinander die Hypo-Bad-Bank, der EU-Abwicklungsfonds und die Einlagensicherung einbezahlt werden. „Und danach muss Schluss sein.“ Was aber, wenn die Regierung das ablehnt? „Dann muss halt eine Hypo-Lösung her, die möglicherweise nicht budgetschonend ist“, so Cernko. Ein staatlicher Alleingang hätte freilich dramatische Folgen: Die Republik müsste sofort für 19 Mrd. Euro haften. Die Staatsschulden würden um 6 Prozentpunkte über 80 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen. Damit wäre Österreichs Bonität in Gefahr.