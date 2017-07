Backgewerbe ist ein hartes Brot, Mitarbeiter sind schwer zu finden

Semmel verkaufen ist ein hartes Brot. Mittlerweile werden schon mehr Semmeln beim Diskonter und im Supermarkt gekauft als beim Bäcker uns Eck. Händler locken mit frischem Gebäck mehr Kunden in ihre Filialen, die dann auch gleich ein paar andere Einkäufe im Geschäft erledigen, was die Umsatzzahlen nach oben zieht.

In der Branche tobt ein Preiskampf, der ausgerechnet von Branchenfremden angetrieben wird: Die Diskonter fahren das Angebot in den Backshops hoch, im Hintergrund befeuert das freilich auch die Auftragslage in traditionellen Backstuben. So werden die österreichweit 460 Backshops des Diskonters Hofer unter anderem von Fischer Brot (OÖ), der Wildschönauer Backstube (Tirol), der Kärntner Knusperstube oder dem Familienbetrieb Kuchen-Peter (NÖ) befüllt. „86 Prozent der Artikel kommen aus Österreich“, betont Hofer in einer Aussendung. Eine Ausnahme ist etwa das französische Buttercroissant.

Bei der Belieferung der Backshops können aber „nur eine Handvoll Spezialisten mitspielen“, weiß Josef Schrott, Branchenobmann und selbst Bäcker in Wien. „Man braucht entsprechende Anlagen und einen entsprechenden Ausstoß.“

Teure AnlagenDer größte Kostenblock in einer Backstube sind die Anlagen und das Personal, das naturgemäß vor allem in der Nacht arbeitet. Der Materialeinsatz ist bei einer Semmel relativ gering – er liegt bei etwa vier Cent.

Laut dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks backen in Deutschland immer weniger Betriebe immer größere Mengen. Sprich: Die Konzentration steigt. Eine Entwicklung, die Schrott so in Österreich nicht sehen will. In den vergangenen Jahren haben sich aus seiner Sicht einige Betriebe aus der Belieferung des Handels zurückgezogen und wieder auf eigene Filialen gesetzt, etwa der Tiroler Bäcker Ruetz. Zudem haben sich einige Bäcker selbstständig und – mit regionalen Spezialitäten – einen Namen gemacht. Unterm Strich ist die Zahl der Betriebe 2016 aber auf 1480 gesunken – nach 1920 im Jahr 2005. Viele Unternehmer fanden schlicht keinen Nachfolger oder wollten anstehende Investitionen nicht mehr stemmen.

Preiskämpfe sind übrigens ein relativ neues Phänomen. Bis Mitte der 1980er-Jahre gab es fixe Höchstpreise für Brot und Semmeln – ein Relikt aus der Mangelversorgung nach dem Krieg.

simone hoepke