BA-Chef Cernko: ÖVAG-Rettung "suboptimal"

Bank-Austria-Chef Willi Cernko übt scharfe Kritik an der Rettungsaktion für die Volksbank AG (ÖVAG), das in Schieflage geratene Spitzeninstitut des Volksbankensektors. Man habe de facto alles aus den Medien erfahren und sei nur ein einziges Mal bei den Gesprächen, die letztlich zur Verstaatlichung der ÖVAG führten, dabei gewesen. Über die erhöhte Bankensteuer dürfe man nun aber zur Rettung beitragen, ob man wolle oder nicht. Cernko: „Wir sind sehr für Solidarität, aber das Mindeste wäre eine ordentliche Einbindung in die Verhandlungen gewesen.“



Die Bundesregierung hätte schon 2010 als Aktionär bei der ÖVAG an Bord gehen müssen – über das Wandlungsrecht des Partizipationskapitals von einer Milliarde Euro – und für Ordnung und Perspektive sorgen müssen. Dieser „aktive Sanierungsprozess“ sei jedoch verabsäumt worden. Insgesamt hätte die Regierung laut Cernko einen „sehr suboptimalen“ Zugang zum Thema ÖVAG gezeigt. Anlass des Auftritts von Cernko vor Journalisten war ein Wien-Besuch von Federico Ghizzoni, Vorstandschefs des italienischen Mutterkonzerns UniCredit.