Ausschreibungen hätten Mega-Sparpotenzial

ÖBB-Pendler fahren ab Ende 2015 bequemer: Dann werden die alten S-Bahn- und Regionalzug-Garnituren zum Teil durch neue Züge ersetzt. Insgesamt hat die Bahn 101 „ Cityjets“ um insgesamt 590 Millionen Euro bei Siemens bestellt. Davon ersetzen 31 Züge alte S-Bahnen im Großraum Wien, Niederösterreich bekommt 31 neue Regionalzüge, die Steiermark 18 und Oberösterreich 17 Stück. Sie werden bis Februar 2018 ausgeliefert.

Ein Teil der alten Schnellbahngarnituren, die bereits 40 Jahre Jahre lang auf Schiene sind, bleibt den Pendlern allerdings erhalten, denn derzeit sind noch 119 in Betrieb. Um sie zu ersetzen, müssten – so ÖBB-Chef Christian Kern bei der Präsentation des ersten Zuges im deutschen Siemens-Werk in Krefeld – weitere Garnituren gekauft werden.