Aus für sinnlose AMS-Kurse

Wenn Raffael Egger, einer von 1500 Mitarbeitern beim Arbeitsmarktservice Wien, am späteren Nachmittag in seinem Büro in der Dresdner Straße seine Sachen packt, dann weiß er sehr genau, was er den ganzen Tag über gemacht hat.

Die Statistik weist penibel aus, dass er im Schnitt 25 Jobsuchende pro Tag bei sich sitzen hat. "An Spitzentagen sind es sogar bis zu vierzig." Macht unterm Strich gerade einmal "7,5 Minuten für ein Beratungsgespräch."

Dies ist die etwas andere AMS-Geschichte: Raffael Egger, ein gelernter Koch und Kellner, der seit 23 Jahren auf dem Arbeitsamt arbeitet, wirkt entgegen des landläufigen Klischees nicht frustriert. Er sagt nur, dass es ihm aufgrund des Zeitdrucks nicht immer gelingt, einen Draht zu seinem Gegenüber zu finden: "Vor allem jene, die schon länger arbeitslos sind, verlieren den Glauben, dass es für sie noch einmal klappt."

Wertschätzung für einen wie ihn gibt es übrigens selten: Wenn Egger im privaten Kreis erzählt, wo er arbeitet, erntet er meistens ein "Oje".