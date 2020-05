Aufstrebende Urlaubsnationen als Hoffnungsträger

Österreichs Tourismuswirtschaft ist nach wie vor stark auf die traditionellen Herkunftsmärkte fixiert. Aber auch andere Märkte haben großes Potenzial", so der Standpunkt von Petra Stolba, Chefin der Österreich Werbung (ÖW). Daher startet die ÖW nun eine Internationalisierungsoffensive. In Kroatien, der Slowakei, Slowenien, der Ukraine, Brasilien, Türkei, Indien, Saudi Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, China, Südkorea und Taiwan werden Marketingaktivitäten gestartet, in der Hoffnung, neue Gästenationen für das Urlaubsland Österreich zu gewinnen. Die gemeinsame Klammer über die Märkte: Ihnen wird in den kommenden fünf Jahren ein BIP-Wachstum deutlich über dem Europa-Durchschnitt von zwei Prozent prognostiziert. Zudem handelt es sich aus touristischer Sicht um "junge Märkte", in denen - im Gegensatz zu "traditionellen Märkten" wie Deutschland - starke Zuwachsraten zu erzielen sind.



So werden die Chinesen heuer mehr als 57 Millionen Auslandreisen unternehmen. Jährlich steigt ihr Reisebudget um zehn Prozent. Gern gesehen sind sie auch bei Kaufleuten: Laut den Statistiken des Mehrwertsteuer-Rückvergüters BluO liegen ihre Pro-Kopf-Shoppingausgaben in Österreich bei 460 Euro und damit um rund hundert Euro über dem Durchschnitt.