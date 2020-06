Neue Staatsholding ÖBH: Erbitterter Streit um Posten

Hoch und heilig hatten SPÖ und ÖVP geschworen, dass es nur um Strukturen, nicht um Jobs gehe. Das Gegenteil ist der Fall. Die Staatsholding soll, wie der KURIER exklusiv berichtete, von einer AG in die Österreichische Beteiligungsholding GmbH ( ÖBH) umgewandelt werden. Im Gesetzesentwurf, der am Dienstag im Ministerrat abgesegnet werden soll, ist genau geregelt, wie die ÖBH die Aufsichtsratsmandate in den Beteiligungsunternehmen OMV, Telekom Austria und Post besetzen soll.