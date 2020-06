Audi-Chef: "Brasilien ist eine Riesenchance"

Weil die Wachstumskurve in China langfristig flacher verlaufen wird. Und es gilt, große Aufgaben zu lösen, wie etwa den Umweltschutz voranzutreiben. Logischerweise wird sich auch der Pkw darin einfügen, Stichwort Zulassungsbeschränkungen in Großstädten. Audi ist im Markt und auch bei Umweltinnovationen führend. Beispielsweise haben wir als Erster das Start-Stop-System (Motor schaltet bei Stillstand automatisch ab, Anm.), das in Europa Usus ist, vor drei Jahren in China eingeführt. Das war damals ungewöhnlich, aber der Kunde honoriert es.

Auch in Europa werden laufend CO2-Bestimmungen verschärft. Gibt es eine Grenze, bei der Sie sagen, mehr geht nicht?

Das Ziel von 95 Gramm pro Kilometer bis 2020 ist sehr ambitioniert. Wir bekennen uns dazu und werden alle technischen Register ziehen, um das Ziel zu erreichen und dennoch dem Kunden Fahrspaß zu bieten. Wir sind der Meinung, dass nicht schon wieder neue Ziele diskutiert werden sollten, so lange an der aktuellen anspruchsvollen Zielsetzung hart gearbeitet wird.

Sehen Sie in Europa bei der CO2-Debatte einen Standortnachteil für die Industrie?

Wenn die Ökologie nicht im Einklang mit der Ökonomie funktioniert, wird diese Gesellschaft ein Problem bekommen. Ich bin ein Freund davon, beide Dinge vernünftig zu kombinieren.

Werden neue Antriebstechniken helfen, die Ziele bis 2020 zu erreichen?

Ich bin überzeugt davon. Bei der E-Mobilität setzen wir am Anfang auf den Plug-in-Hybriden. Dabei liefert der Verbrennungsmotor die Reichweite, die der Kunde wünscht, der Elektromotor erlaubt das emissionsfreie Fahren in der Stadt mit einer Reichweite von 50 Kilometern. Mit dem A3 g-tron bieten wir ein Auto an, das mit Erdgas fährt. Und unsere klassischen Verbrennungsmotoren machen wir sparsamer, ohne dass die Fahrfreude darunter leidet.

Warum wollen Sie keinen reinen E-Antrieb?

Den will ich auf jeden Fall. Mit dem R8 e-tron in der nächsten Generation werden wir auch ein solches Battery Electric Vehicle bauen. Aber, man darf nicht vergessen: die heutigen E-Automobile haben eine recht geringe Reichweite. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein Kunde nicht alle fünf Minuten auf die Tankanzeige bzw. Ladeanzeige gucken oder ständig neu aufladen will. In der nächsten Phase der Batterietechnologie, die es ermöglicht, bei gleichem Batteriegewicht 300 bis 400 Kilometer zu schaffen, ist auch die Sinnhaftigkeit von reinen E-Autos besser gegeben. In drei, vier Jahren wird es soweit sein. Bis dahin haben wir mit unserer Hybridpalette ein gutes Mittel, um die CO2-Reduktion zu schaffen.

Wie geht es auf dem europäischen Automarkt weiter?

Wir sehen nach dem Absturz eine Bodenbildung, der Markt könnte sich in Westeuropa um zwei Prozent verbessern. Das ist noch nicht ausreichend, um in Euphorie auszubrechen. Wir werden sicher drei bis fünf Jahre brauchen, um zu den All-Time-Highs zurückzukommen.

Wie sehr fürchten Sie die Ukraine-Krise?

Die politische Krise bereitet die eine oder andere Sorge, aber wir haben die Hoffnung, dass sie auf diplomatischem Weg zu lösen ist. Sanktionen erwarte ich im Autobereich nicht. In der Ukraine verkauften wir zwei- bis dreitausend Autos im Jahr, in Russland sind es 30.000 bis 35.000, das sind zusammen weniger als drei Prozent unseres weltweiten Absatzes. Was wir spüren, sind die Effekte des schwachen Rubel.

2015 feiern Sie mit einer eigenen Produktion ein Comeback in Brasilien. Warum sollte es dieses Mal funktionieren?