Auch Österreich plant Diesel-Gipfel

Die Ergebnisse des Berliner Diesel-Gipfels sind überschaubar: Ein Software-Update für 5,3 Millionen in Deutschland zugelassene Pkw, Prämien der Hersteller für den Eintausch alter Stinker und ein Infrastruktur-Fonds für nachhaltige Mobilität. Verbraucher- und Umweltschützern sowie den Grünen ist das zu wenig, sie fordern weitere Maßnahmen. Doch stellvertretend für die Branche trat VW-Chef Matthias Müller auf die Bremse. "Wir halten es für ausgeschlossen, Hardware-Nachrüstungen vorzunehmen." Der Aufwand sei zu teuer, die Wirkung fragwürdig.

Trotz der mauen Ergebnisse und anhaltenden Reibereien will Österreichs Infrastrukturminister Jörg Leichtfried ebenfalls einen Diesel-Gipfel abhalten. "Ich werde die deutsche Autoindustrie einladen, mir bis spätestens Ende August ihre Lösungen für Österreich vorzuschlagen. Eines ist aber jetzt schon klar: Das, was in Deutschland passiert, ist das Mindeste, was auch in Österreich geschehen muss."

Noch liegt keine offizielle Einladung vor, es ist aber davon auszugehen, dass Abgesandte von VW, BMW und Daimler in Wien vorstellig werden (müssen). Anzunehmen ist, dass dabei wie in Deutschland Diesel der Klassen Euro 5 und 6 mit einer neuen Software ausgerüstet werden. Schon bisher haben Hersteller in der Abgas-Causa Rückrufe nicht auf das eigene Land beschränkt. Denn sollte dies der Fall sein, könnte die Politik Fahrverbote verhängen.

Schadstoffreduktion

Die Software-Updates sind weitaus günstiger. Sie sollen dafür sorgen, dass der Schadstoffausstoß in der Realität den Werten im Testbetrieb besser entspricht. Das hilft der Umwelt, kann aber den Autofahrern ein wenig Aufwand bereiten. Denn dazu wird die Harnstofflösung AdBlue benötigt. Diese hilft bei der Schadstoffreduktion. Je weniger aus dem Auspuff kommt, desto mehr AdBlue muss jedoch verwendet werden. In vielen Fällen hat bisher das Nachfüllen im Rahmen des Service bei der Werkstätte gereicht. Künftig jedoch müssen durchaus die Fahrer zwischendurch nachfüllen. Eine 10-Liter-Füllung kostet derzeit rund 13 Euro. Gängige VW- und Audi-Modelle haben einen rund 12 Liter großen AdBlue-Tank.

Laut Bernhard Geringer, Vorstand des Instituts für Fahrzeugantriebe an der TU Wien, zeigt ein Software-Update für die neueste Diesel-Generation (Euro 6) sehr wohl Wirkung, für viele ältere Autos wäre aber ein Motorumbau besser, jedoch unwirtschaftlich, weil man mit den Kosten an den Fahrzeugwert kommen könne.

Ökoprämien

Ein weiterer Weg, um den Ausstoß zu verringern, sind Ökoprämien beim Eintausch alter Diesel. Bis zu 2000 Euro zahlt BMW bis Jahresende – je nachdem, in welchem Zustand das Auto ist. Gekauft werden muss ein E-Auto, Plug-in-Hybrid oder Euro-6-Diesel. Das Angebot gilt auch in Österreich. Bei Daimler werden Details noch ausgearbeitet, die Summe soll aber ebenfalls im vierstelligen Bereich liegen. VW konnte noch keine Details nennen.