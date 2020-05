Auch für die Gutachter ist die Causa Hypo ein Paradies

Der Fall Hypo-Alpe-Adria-Bank ist zu einem wahren Dorado für Gutachter geworden: Nicht nur die verstaatlichte Bank selbst hat in den vergangenen Jahren offenbar keine finanziellen Grenzen gekannt, wenn es um die Bestellung von Expertisen gegangen ist, auch bei der Staatsanwaltschaft sitzt der Gutachter-Euro locker.



Die Experten stehen bei der Staatsanwaltschaft Schlange, wiederum zahlt der Steuerzahler. Einer der Spitzenverdiener darunter ist Wirtschaftsprüfer Karl Hengstberger, der rund 460.000 Euro für Hypo-Gutachten erhielt. Durchleuchtet hat Hengstberger für die Justiz insbesondere die Vorgänge rund um die Ausgabe von Vorzugsaktien im Jahr 2004. Für das heftig umstrittene Gutachten hat er der Staatsanwaltschaft sogar einen Nachlass gewährt: Statt seiner üblichen 390 Euro die Stunde verrechnete er "nur" 310 Euro.



Dagegen scheint sein Gutachter-Kollege Rudolf Nikolaus Kellermayer geradezu supergünstig: Für die Überprüfung der Hypo-Kapitalerhöhung im Jahr 2006, bei der Vorzugsaktien mit wahrscheinlich ungesetzlichen Nebenabsprachen ausgegeben wurde, hat er nur 120 Euro je Stunde in Rechnung gestellt. Gut ins Geschäft mit der Staatsanwaltschaft in Sachen Hypo kommt gerade der prominente Wirtschaftstreuhänder Karl Bruckner. Er soll unter anderem die Hypo-Prüfungen der Nationalbank durchleuchten – die Prüfer werden also wieder überprüft.